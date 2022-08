Die Polizei hat am Montag einen E-Scooterfahrer in Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) gestoppt, weil an dem Gerät kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war.

Bei der Kontrolle des 45-Jährigen stellten die Beamten fest, dass dieser unter Kokaineinfluss stand, wie es am Dienstag hieß.