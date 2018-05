Erst knallt es, dann qualmte es aus einem Rucksack: Wegen dieses Schreckens an der Handgepäckkontrolle des Frankfurter Flughafens kamen 1.000 Passagiere eine Stunde später in ihre Maschinen. Die Schuldige: eine E-Zigarette.

Die Polizei spricht von einem "Schreckmoment" am frühen Morgen: Im Terminal 1 am Frankfurter Flughafen gab es bei der Handgepäckkontrolle am Freitagmorgen einen Knall, danach stieg dichter Rauch aus einem Rucksack.

Reisende, die sich in der Nähe der Sicherheitskontrolle im Bereich B befanden, brachten sich umgehend in Sicherheit, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten sperrten den vermeintlichen Gefahrenbereich ab, ein Entschärferteam rückte an. Zudem wurde das Boarding in dem Abflugbereich aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Davon waren nach Angaben eines Sprechers sieben Flüge und rund 1.000 Passagiere betroffen.

E-Zigarette verantwortlich für Knall

Das Entschärferteam konnte schnell Entwarnung geben: Eine Fehlfunktion bei einer E-Zigarette im Rucksack eines philippinischen Reisenden war für den Knall und die starke Rauchentwicklung verantwortlich. Vermutlich war es ein Kurzschluss.

Verletzt wurde niemand und es bestand laut Polizei auch keine Gefahr für Passagiere oder Mitarbeiter am Flughafen.

Tödlicher Unfall mit E-Zigarette in Florida

Erst am Donnerstag hatte die Polizei von einem tödlichen Unfall mit einer E-Zigarette im US-Bundesstaat Florida berichtet. Ein 38-jähriger Mann kam ums Leben, als seine E-Zigarette beim Rauchen explodierte und anschließend sein Schlafzimmer in Brand setzte. Die offizielle Todesursache lautete: "Geschoss-Wunde am Kopf". Splitter der Zigarette waren in seinen Kopf eingedrungen.