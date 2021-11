Ob alte Brücken, Hochhäuser oder Industriekamine: Eduard Reisch legt sie auf Wunsch in Schutt und Asche. Jetzt ist die Salzbachtalbrücke an der A66 bei Wiesbaden an der Reihe. Der Mann, der einst als "Krater-Edi" Schlagzeilen machte, hat viel Erfahrung - auch leidvolle.