Ein 43-jähriger Mann, der seine Ehefrau in Gemünden erstochen haben soll, ist im Krankenhaus gestorben. Vor seiner Festnahme hatten Polizisten auf den bereits verletzten Mann geschossen.

Der 43 Jahre alte Mann fügte sich nach der Tat offenbar selbst schwere Verletzungen mit einem Messer zu, wie die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg mitteilten. Vor seiner Festnahme in Gemünden (Wohra) hatten die alarmierten Beamten auf ihn geschossen.

Er könne bestätigen, dass der Mann dabei auch getroffen worden sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Verdächtige erlag noch am Dienstag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Er soll am selben Tag seine 41 Jahre alte Ehefrau mit Messerstichen getötet haben. Zuerst hatte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" (HNA) darüber berichtet.

Leichnam wird am Donnerstag obduziert

Unklar ist laut Polizei bislang, ob ein oder mehrere Schüsse auf ihn abgegeben wurden. Ob er seinen eigenen Stichverletzungen oder möglicherweise einer Schussverletzung erlegen ist, müssten die weiteren Ermittlungen zeigen. Voraussichtlich am Donnerstag soll der Leichnam dem Sprecher zufolge obduziert werden.

Gegenstand der Untersuchungen sei auch, warum auf den Mann geschossen wurde. Wie üblich nach dem Schusswaffeneinsatz durch Polizeibeamte sei das Hessische Landeskriminalamt mit den weiteren Ermittlungen betraut worden. Auch zu den genauen Hintergründen der Tat werde weiter ermittelt. "Nach den bisherigen Erkenntnissen gehen wir von Streitigkeiten im familiären Umfeld aus", sagte der Sprecher.