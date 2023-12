Weil er seine getrennt von ihm lebende Ehefrau misshandelt und mit einem Hammer bedroht hat, ist ein 50-Jähriger vom Landgericht Frankfurt zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.

Die Richter gingen am Dienstag von besonders schwerer räuberischer Erpressung aus. Der Mann hatte im März 2022 auf die 49-Jährige eingeschlagen, ihr Haare ausgerissen und gedroht, sie mit dem Hammer töten zu wollen, falls sie ihm kein Geld gebe. Vor Gericht gab er nur die Begegnung am Fahrstuhl in dem gemeinsam bewohnten Hochhaus in Frankfurt-Eckenheim zu.