Mit einem Küchenmesser hatte ein Mann in Rödermark seine Frau erstochen. Nun ist das Urteil gefallen: siebeneinhalb Jahre Haft. Das Gericht stufte den 62-Jährigen als "eingeschränkt steuerungsfähig" ein.

Der Stich mit dem Fleischermesser traf die 62 Jahre alte Ehefrau in den Rücken und verletzte sie so schwer, dass sie trotz einer Notoperation vier Tage später starb. Für diese Attacke wurde ein 62 Jahre alter Mann am Montag vom Landgericht Darmstadt zu siebeneinhalb Jahren Haft wegen Totschlags im Affekt verurteilt.

Richter: "Klassische Beziehungstat"

Der tödlichen Auseinandersetzung im März war ein Streit unter den Eheleuten aus Rödermark (Offenbach) vorausgegangen. Streitpunkt waren nach Ansicht des Gerichts die Depressionen des Mannes. Schon länger hatte sich die Frau deswegen von ihm abgewendet. Auch zum Tatzeitpunkt war der Mann nach Überzeugung des Gerichts in schlechter psychischer Verfassung und nur eingeschränkt steuerungsfähig. Er griff zum Küchenmesser und stach seiner Frau in den Rücken.

Die Tat sei eine "klassische Beziehungstat", sagte der Vorsitzende Richter Volker Wagner: "Die Frau war auf dem Weg, sich zu emanzipieren." So habe sie unter anderem Reisen ohne ihren Mann mit einer Freundin unternommen.

Zugunsten des Angeklagten wertete das Gericht dessen geordneten Lebensweg und dass er im Affekt zugestochen hatte. Der Mann hatte sich zudem - wie seine Frau - um die inzwischen erwachsenen behinderten Kinder gekümmert. Die Staatsanwaltschaft hatte auf Totschlag plädiert und zehn Jahre Haft gefordert. Die Verteidiger sahen eine fahrlässige Tötung, sagten aber nichts zur Haftdauer.

Angeklagter: "Für mich ist das ein Drama hoch drei"

Die Tat hatte der Mann zum Prozessauftakt eingeräumt, er habe seine Frau jedoch "nur aus Versehen" erstochen. "Für mich ist das ein Drama hoch drei", erklärte der Angeklagte unter Tränen, "aber das war nie beabsichtigt."

Dem wollte das Gericht nicht folgen, da der Messerstich laut Aussage einer Ärztin mit viel Kraft ausgeführt wurde. Durch das Messer wurde die Frau am linken Lungenflügel tödlich verletzt. Dabei brachen zwei Rippen, was für die Experten ein Hinweis war, dass der Angeklagte "mit ganz viel Kraft" agierte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Staatsanwaltschaft und Verteidigung wollen prüfen, ob sie Revision einlegen.

Sendung: hr-iNFO, 05.11.2018, 13:00 Uhr