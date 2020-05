In Alsfeld im Vogelsberg soll ein Mann seine Frau erschlagen haben. Seine Flucht mit drei Kindern stoppten die Fahnder auf der A7 in Bayern.

Die brutale Tat ereignete sich am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Alsfeld (Vogelsberg): Ein 35 Jahre alter Mann soll bei einem Streit seine um ein Jahr ältere Frau getötet haben. Dazu habe er ein "Schlagwerkzeug" benutzt, wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Gießener Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Osthessen vom Sonntagmittag heißt.

Anschließend sei der Tatverdächtige mit den drei gemeinsamen Kindern geflohen. Die Fahrt endete auf der A7 zwischen Würzburg und Schweinfurt, in Höhe der Tank-und Rastanlage Riedener Wald. Die Verfolger aus Hessen nahmen den Mann mit Unterstützung von Polizisten des Polizeipräsidiums Unterfranken fest.

Kinder unverletzt

Der 35-Jährige habe keinen Widerstand geleistet. Die drei Kinder seien wohlbehalten aus dem Fahrzeug geholt und in eine Einrichtung zur Inobhutnahme übergeben worden.

Angaben über die Hintergründe der Tat und über Details wie das Alter der Kinder machten die Ermittler in ihrer Erklärung nicht. Nachbarn hatten die Polizei informiert.