Mann tötet Ehefrau in Limburg auf offener Straße



In Limburg soll ein Mann seine Ehefrau auf offener Straße getötet haben. Er fuhr sie demnach mit dem Auto auf dem Bürgersteig an, dann attackierte er sie mit einer Axt und einem Messer.

Die 31 Jahre alte Frau war laut Zeugenaussagen am Freitagmorgen auf dem Gehweg der Limburger Weiersteinstraße unterwegs, als sie von dem Tatverdächtigen mit einem Auto angefahren wurde, teilte die Polizei mit.

Anschließend habe der 34-Jährige sein Fahrzeug verlassen und die schon am Boden liegende Frau mit einer Axt und einem Schlachtermesser angegriffen, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft dem hr mit. Die Frau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch am Tatort verstarb.

Verdächtiger festgenommen

Die von Zeugen alarmierten Einsatzkräfte konnten den Mann vor Ort widerstandlos festnehmen. Die Polizei geht derzeit von einer Beziehungstat aus. Das Paar hat den Angaben zufolge zwei Kinder. Sie wurden in Obhut genommen.

Den Beamten liegen den Angaben zufolge Hinweise vor, dass mindestens zwei Tatzeugen Videos oder Fotos gemacht haben. Diese Personen wurden aufgefordert, ihre Aufnahmen nicht im Internet zu veröffentlichen, sondern umgehend der Polizei zur Verfügung zu stellen.

