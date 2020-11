Der Winter sendet zum Wochenende seinen ersten leisen Gruß. Autofahrer müssen mit Frost rechnen, in den Höhenlagen könnte es sogar für eine kleine Schneeballschlacht reichen.

Nach den fast frühlingshaften Temperaturen der letzten Tage und Wochen wagt sich der Winter erstmals aus der Deckung. Bei deutlich kühleren Werten könnte am Freitag der erste Schnee fallen, prophezeit hr-Wetterexperte Tim Staeger.

Am Donnerstag bleibt es mit bis zu zehn Grad zunächst noch einigermaßen mild, eine erste Regenfront bringt dabei aber viele Wolken und weit verbreitet Schauer. Mit einer zweiten Regenfront strömt in der Nacht zum Freitag kühlere Luft ins Land. "Wir haben dann eine spürbare Temperaturveränderung", so Staeger. Die Tiefstwerte sinken auf +4 bis -2 Grad.

Für die Autofahrer heißt es: Aufgepasst! Im morgendlichen Berufsverkehr können die Straßen am Freitag glatt sein. "Es ist höchste Zeit für Winterreifen", warnt Staeger. Wer noch keine aufgezogen hat, sollte das schleunigst nachholen.

Schneeballschlacht auf der Wasserkuppe?

Neben glatten Straßen hat der Winter bei seinem ersten kleinen Auftritt aber auch Schönes im Gepäck. Oberhalb von 500 Metern ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass erste Schneeflocken fallen. "Mit etwas Glück kann es etwa auf der Wasserkuppe oder dem Großen Feldberg für eine kleine Schneeballschlacht reichen", so Staeger.

Von Dauer wird die weiße Pracht jedoch nicht sein: "Das ist höchstens ein kleiner Wintergruß für ein paar Hessen." Der Schnee bleibt vorerst nicht liegen. Die Temperaturen bleiben dagegen auch tagsüber kühl, die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 7 Grad.

Der Nachtfrost bleibt

Am Samstag beruhigt sich das Wetter bei nur leicht milderen 3 bis 8 Grad. Anfangs scheint vermehrt die Sonne, im Tagesverlauf ziehen Wolken auf und hier und da fällt etwas Regen. Am Sonntag kratzen die Höchstwerte bereits wieder an der 10-Grad-Marke. In den Nächten bleibt es aber auch am Wochenende und zum Wochenbeginn frostig.

Sendung: alle wetter, hr-fernsehen, 18.11.2020, 19.15 Uhr