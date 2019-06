Die Entschärfung der am Dienstag entdeckten 500-Kilo-Bombe nahe der EZB könnte am 7.Juli weite Gebiete im Frankfurter Osten lahmlegen. Die Evakuierungszone reicht über den Main bis nach Sachsenhausen und Oberrad.

Einen Tag nach dem Fund einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe unweit der Europäischen Zentralbank in Frankfurt hat der Kampfmittelräumdienst am Mittwoch die Evakuierungszone für die am Sonntag, 7. Juli, geplante Entschärfung festgelegt. Betroffen sind große Teile des Frankfurter Stadtteils Ostend sowie Teile des Sachsenhäuser und Oberräder Ufers südlich des Mains.

Unklarheit über Zahl der Betroffenen

Evakuiert werden Gebäude und Einrichtungen im Umkreis von bis zu einem Kilometer rund um die Fundstelle in der Eytelweinstraße. Wie viele Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen, könne noch abgeschätzt werden, hieß es seitens der Frankfurter Feuerwehr.

Rotmarkierte Flächen zeigen die Evakuierungszone. Bild © hessenschau.de

Ebenfalls noch unklar ist, welche Auswirkungen die Entschärfung auf den Nahverkehr haben wird. Durch den Evakuierungsbereich verlaufen die Strecken der S-Bahn-Linien S1, S2, S8 und S9, mehrerer Regionalbahnlinien sowie der Straßenbahnlinien 11 und 12. Auch die Endstation "Frankfurt Ost" der U-Bahnlinie U6 liegt in dem Bereich.

Krankenhaus und Zoo bleiben wohl verschont

Von den Evakuierung verschont bleibt aller Voraussicht nach das Hospital zum Heiligen Geist, das nur wenige Meter außerhalb des Gefahrengebiets liegt. Auch der Frankfurt Zoo muss nicht geräumt werden - auch wenn er direkt an die Evakuierungszone grenzt.

Fundbereich nahe der EZB. Bild © hessenschau.de

Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten entdeckt worden. Dabei handelt es um ein Modell mit zwei Zündern. Nach einer Begutachtung durch Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes hatte die Frankfurter Polizei bekanntgegeben, dass keine unmittelbare Gefahr bestehe. Die Frankfurter Feuerwehr setzte die Entschärfung daraufhin für den 7. Juli an.

Weitere Informationen Weitere Informationen zur Entschärfung Die Feuerwehr Frankfurt informiert auch in den kommenden Tage auf Ihrer eigenen Internetseite über die Lage. In den kommenden Tagen will sie die genauen Uhrzeiten der Evakuierung am 7. Juli bekanntgeben. Bereits jetzt können sich Anwohner auf einer interaktiven Karte darüber informieren, ob sich ihr Gebäude in der Evakuierungszone befindet. Ende der weiteren Informationen

