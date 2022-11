Beim Brand in einer Großbäckerei in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) ist am Donnerstag ein Schaden in Höhe von 500.000 Euro entstanden.

Einer der 40 Mitarbeiter wurde leicht verletzt, so die Feuerwehr. Er kam ins Krankenhaus. Ein Technikraum in der Produktionshalle des Betriebs war aus noch ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen.