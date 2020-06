Streit in Wohnunterkunft

Streit in Wohnunterkunft Ein Schwerverletzter nach Messerattacke

Nach einem Streit in einer Wohnunterkunft in Kelsterbach (Groß-Gerau) hat ein 38-Jähriger am Samstag einen 27-Jährigen schwer mit dem Messer verletzt.

Ein Mitbewohner verhinderte durch sein Eingreifen Schlimmeres, wie die Polizei mitteilte. Der Täter wurde festgenommen. Die Ermittler gehen von versuchter Tötung aus.