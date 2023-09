Der Feuerwehreinsatz in Bensheim dauerte bis in den Morgen an.

Der Feuerwehreinsatz in Bensheim dauerte bis in den Morgen an. Bild © Keutz TV

Brand in Mehrfamilienhaus in Bensheim

Ein Toter bei Wohnhausbrand in Bensheim, vier Verletzte bei Brand in Geisenheim

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bensheim ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Auch in Geisenheim brannte es. Ein Feuer zerstörte ein historisches Fachwerkhaus.

Bei einem Wohnungsbrand in Bensheim (Bergstraße) ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann vermutlich aus Panik aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses gesprungen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntagmorgen mit. Die Leiche des Mannes wurde auf einem Vordach gefunden. Es soll sich um einen 40 Jahre alten Besucher handeln, der nicht in dem Haus gewohnt habe.

Mehrere Menschen mussten über Drehleitern von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden. Ein Bewohner des Gebäudes kam mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

65 Bewohner im Haus gemeldet

Das siebenstöckige Gebäude ist vorübergehend unbewohnbar und wurde evakuiert. Für die Bewohner wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Dort fanden sich zunächst 25 der 65 im Gebäude gemeldeten Menschen ein, darunter auch Kinder.

Der Brand war gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen gemeldet worden. Das Feuer war gegen 5 Uhr am frühen Morgen gelöscht, der Einsatz dauerte aber noch an. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Vier Verletzte bei Brand eines historischen Fachwerkhauses in Geisenheim

Einen weiteren Brand gab es in der Nacht zum Sonntag in der Altstadt von Geisenheim (Rheingau-Taunus). Bei dem Feuer in einem historischen Fachwerkhaus wurde nach Angaben der Feuerwehr vier Menschen verletzt.

Eine Person habe schwere Brandverletzungen erlitten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bei den Verletzen handele es sich um eine dreiköpfige Familie und einen Nachbarn.

Haus komplett ausgebrannt und einsturzgefährdet

Als die Feuerwehr gegen 5.40 Uhr eingetroffen sei, habe ein Zimmer des Hauses im Rheingau-Taunus-Kreis in Brand gestanden. Das Feuer habe sich dann rasant, innerhalb von zwei bis drei Minuten "durch das Haus gefressen", schilderte der Sprecher. Ein Übergreifen auf Nachbargebäude konnten die etwa 100 Einsatzkräfte nach seinen Angaben trotz der engen Bebauung verhindern, auch wenn bei einem benachbarten Haus bereits die Terrasse in Flammen gestanden habe.

Das Fachwerkhaus brannte demnach komplett aus und ist einsturzgefährdet. Wie es zu dem Brand in dem Fachwerkhaus kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei.