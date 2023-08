Mann stirbt nach Streit an Offenbacher Mainufer

Ein Toter nach Streit am Offenbacher Mainufer

Schwerverletzter stirbt in Krankenhaus

Bei einer Auseinandersetzung am Offenbacher Mainufer ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei Personengruppen waren in Streit geraten. Es gab weitere Verletzte.

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Offenbacher Mainufer ist einer der Beteiligten gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten bei dem Vorfall am Samstagabend zwei Personengruppen aus noch unbekannter Ursache im Stadtteil Bürgel aneinander.

Drei Menschen wurden dabei verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Er starb am Sonntagmorgen in einer Klinik. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.