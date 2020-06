Kleinflugzeug stürzt nach Start in Gießen ab [Audioseite]

Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Kleinflugzeug stürzt nach Start in Gießen ab

Ein Kleinflugzeug ist nach dem Start in Gießen aus knapp 20 Metern abgestürzt. Dabei kam ein Mensch ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Ein Kleinflugzeug ist während des Startvorgangs am Flugplatz im Gießener Stadtteil Lützellinden am Samstagnachmittag abgestürzt. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. "Das Flugzeug ist aus 15 bis 20 Metern abgestürzt und hat sich dann senkrecht in den Boden gebohrt."

Das Unglück habe sich nur wenige Meter vom Flugplatz-Gebäude entfernt ereignet. Wie es zu dem Absturz kommen konnte, stand zunächst noch nicht fest. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig wurde eingeschaltet.

Sendung: hr3, 06.06.2020, 17 Uhr