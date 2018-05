Schwerer Verkehrsunfall mit drei Autos am Montagabend auf der B417 bei Limburg: Ein Autofahrer starb, fünf Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Durch einen Zufall waren sofort 15 DRK-Helfer am Unfallort.

Ein Toter und fünf zum Teil lebensgefährlich Verletzte - so die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Montagabend auf der Bundesstraße 417 zwischen Hünfelden-Mensfelden (Limburg-Weilburg) und dem Limburger Stadtteil Linter.

Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei gegen 22.30 Uhr, als ein 18-Jähriger mit seinem Auto aus einer Ausfahrt eines landwirtschaftlichen Hofs rechts auf die Bundesstraße fuhr.

In diesem Moment krachte ein zweites Auto, das auf dem Weg von Mensfelden in Richtung Limburg war, in das einbiegende Auto. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das zweite Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden dritten Auto.

42-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Der Fahrer des zweiten Autos, ein 42-Jähriger, starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die drei Insassen des dritten Autos wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt: der 21 Jahre alte Fahrer und zwei 20 Jahre alte Mitfahrer.

Der 18 Jahre alte Fahrer des einbiegenden Autos und ein 17 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers. Bild © Klaus-Dieter Häring

Zufall: 15 DRK-Helfer sofort am Unfallort

Die Unfallopfer konnten durch einen Zufall unmittelbar erstversorgt werden, wie die Feuerwehr Limburg mitteilte.

Auf dem landwirtschaftlichen Hof auf Höhe der Unfallstelle waren 15 Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes zu einer privaten Feier zusammengekommen. Sie "konnten sofort Erste Hilfe leisten und die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungswagen versorgen".

Auto beim Einbiegen übersehen

Zur Unfallursache teilte die Polizei mit, dass der 18-Jährige im einbiegenden Auto das zweite Auto auf der Bundesstraße übersehen hatte. "Zur Ermittlung der Unfallursache und Rekonstruktion des Unfalls wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger eingesetzt."

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B417 bis Dienstagfrüh um 3 Uhr voll gesperrt. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen, Notärzte und zahlreiche Feuerwehrleute. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 35.000 Euro.

Sendung: YOU FM, 01.05.2018, 10.00 Uhr