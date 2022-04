Beim Aufbau eines Osterfeuers in Nordhessen ist ein Mann von einer herabstürzenden Holzkonstruktion getötet worden. Mindestens fünf weitere Männer wurden schwer verletzt.

Ein Osterfeuer in Diemelsee-Wirmighausen (Waldeck-Frankenberg) endete am frühen Samstagabend mit einem schweren Unfall: Ein Mann wurde von einer herabstürzenden Holzkonstruktion getötet. Mindestens fünf weitere Männer seien eingeklemmt und schwer verletzt worden, teilte die Polizei am späten Abend mit.

Unfallursache unklar

Der Unfall geschah offenbar noch bevor das Feuer entfacht wurde, wie die Waldeckische Landeszeitung berichtete. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache liefen am Abend noch.

Im Ortsteil Wirmighausen leben rund 370 Menschen, der Ort stünde aktuell unter Schock, hieß es von der Polizei.