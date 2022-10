In Wiesbaden hat es am Freitagabend einen SEK-Einsatz gegeben. In einer Flüchtlingsunterkunft wurden mehrere Menschen mit Stichen verletzt. Der mutmaßliche Täter verschanzte sich danach in einem der Zimmer.

Gegen 21 Uhr am Freitagabend sei die Polizei zu der Unterkunft im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel gerufen worden, sagte eine Sprecherin dem hr. Ein Mann habe zwei Frauen im Alter von 31 und 42 Jahren durch Stiche schwer verletzt, offenbar bei einer Auseinandersetzung.

Der mutmaßliche Täter habe sich anschließend in einer Wohnung verschanzt, so die Sprecherin. Spezialeinsatzkräfte der Polizei aus Frankfurt seien zur Unterstützung angefordert worden. Der Gebäudekomplex wurde abgesperrt und evakuiert.

Zwei Kleinkinder gerettet

Die Polizei berichtete, gegen 2 Uhr habe das SEK die Wohnung gestürmt. Dort hätten die Einsatzkräfte neben dem mutmaßlichen Täter einen schwerzverletzten Mann sowie zwei unversehrte Kleinkinder vorgefunden. Der Mann sei trotz notärztlicher Versorgung gestorben.

Der ebenfalls schwerverletzte mutmaßliche Täter und die zwei Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sind unklar. Die Ermittlungen dauern an.