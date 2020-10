Auf der A66 bei Hofheim kam es nach einem Sportwagen-Rennen zu einem tödlichen Unfall. Zwei Autos brannten aus. Ein unbeteiligter Autofahrer kam ums Leben. Die Autobahn ist momentan voll gesperrt.

Videobeitrag Video zum Video Tödlicher Unfall durch illegales Autorennen [Videoseite] Video Bild © Michael Seeboth (hr) Ende des Videobeitrags

Nach hr-Informationen waren an dem Unfall auf der A66 bei Hofheim (Main-Taunus) ein Lamborghini und vier weitere Autos beteiligt. Ein Polizeisprecher sagte, es habe zuvor ein illegales Autorennen mit zwei Lamborghinis und einem Porsche gegeben. Einer der Lamborghinis krachte laut Zeugenberichten in die Mittelleitplanke und anschließend in einen nicht an dem Rennen beteiligten Skoda.

Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Der Fahrer des Skodas kam in Folge des Unfalls ums Leben. Nach Aussage des Polizeisprechers wurde die Person tot in dem Autowrack aufgefunden. Der 29-jährige Fahrer des Lamborghinis wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Polizei fahndet nach Raser

An der Unfallstelle prallten anschließend drei weitere Fahrzeuge aufeinander. Nach Polizeiangaben wurden dabei zwei Autofahrer im Alter von 55 und 58 Jahren verletzt. Sie kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Der 18-jährige Fahrer des dritten Autos blieb unverletzt.

Polizei und Feuerwehr sind derzeit noch im Einsatz. Die Autobahn ist in Richtung Frankfurt zwischen Wallau und dem Hofheimer Stadtteil Diedenbergen auf unbestimmte Zeit voll gesperrt. Der Verkehr staut sich mehrere Kilometer lang. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Die Polizei fahndete am Abend noch nach einem der Raser. Es handele sich um den Fahrer eines weißen Lamborghinis mit ausländischem Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiwache in Hofheim zu wenden. Der Fahrer eines ebenfalls beteiligten Porsche hat sich inzwischen selbst bei der Polizei gemeldet. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

In den Unfall nahe Hofheim waren weitere Fahrzeuge verwickelt. Bild © wiesbaden112.de

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 10.10.2020, 19:30 Uhr