Beim Aufbau eines Osterfeuers in Nordhessen ist ein Mann von einer herabstürzenden Holzkonstruktion getötet worden. Sieben weitere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Die Vorbereitung für ein Osterfeuer in Diemelsee-Wirmighausen (Waldeck-Frankenberg) endete am frühen Samstagabend mit einem schweren Unfall: Ein 31-Jähriger wurde von einer herabstürzenden Holzkonstruktion getötet. Sieben weitere Menschen seien eingeklemmt und schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Die bereits aufgeschichtete Holzkonstruktion sei zusammengebrochen, mehrere Personen seien darunter geraten. Der 31-Jährige sei nach Polizeiangaben trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unglücksort gestorben.

Unfallursache unklar

Die anderen Männer im Alter zwischen 15 und 27 Jahren seien teils erheblich verletzt und in Krankenhäuser in Korbach, Bad Arolsen und Kassel gebracht worden. Lebensgefahr bestünde am frühen Sonntagmorgen bei keinem der Verletzten mehr, teilte die Polizei dem hr mit.

Der Unfall geschah nach Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr. Rund um die Unfallstelle wurde das Gebiet weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch.

Im Ortsteil Wirmighausen leben rund 370 Menschen, der Ort stünde aktuell unter Schock, hieß es von der Polizei.