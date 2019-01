Auf winterglatten Straßen ist es am Donnerstag in ganz Hessen zu Unfällen gekommen. Ein junger Autofahrer prallte gegen einen Baum und starb. Zwei Menschen wurden bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt.

In Hofbieber prallten zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Bild © Freiwillige Feuerwehr Hofbieber

In Hosenfeld (Fulda) kam es am Donnerstagmorgen zu einem tödlichen Unfall. Ein 21 Jahre alter Autofahrer prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Er war auf der Landstraße zwischen Hosenfeld und Giesel mit seinem Wagen in einer Kurve von der winterglatten Fahrbahn abgekommen.

Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn, doch er starb noch am Unfallort. Die Landstraße war am Morgen für drei Stunden voll gesperrt.

Autofahrerin prallt frontal in Kleintransporter

In Hofbieber (Fulda) geriet eine 27 Jahre alte Autofahrerin aus Richtung Morles kommend in den Gegenverkehr. Sie war mit ihrem Wagen nach Angaben der Polizei auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und frontal gegen einen Kleintransporter geprallt. Die Frau aus Hofbieber wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Auch der 42 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters aus Rasdorf-Setzelbach erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus. Für die Bergungsarbeiten musste die L3258 zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Blechschäden im Süden Hessens

In Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet sorgten Schnee und glatte Straßen ebenfalls am Morgen für einige Verkehrsunfälle. Nach Angaben der Polizei blieb es aber meist bei leichten Verletzungen und Blechschäden.

Die Beamten zählten insgesamt 14 Glätteunfälle, die meisten im Kreis Groß-Gerau und rund um Rüsselsheim. Aber auch in Wiesbaden, im Rheingau und im Taunus gab es Blechschäden. Bereits am Mittwoch hatte es bereits mehrfach wegen Glätte und schlechter Sicht gekracht.

Busse fallen aus

Vom Winterwetter war auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. So fielen im Hochtaunus-, im Rheingau-Taunus- und im Main-Taunus-Kreis zahlreiche Busse aus oder kamen zu spät. Betroffen waren unter anderem die Linien 171, 225, 240, 245, 247, 248, 262, 273, 274 und X26. Im Bereich Geisenheim und Idstein (Rheingau-Taunus) wurde laut RMV der Busbetrieb komplett eingestellt.

Betroffen waren ebenso Busse im Lahn-Dill-Kreis und Wetzlar. Es kam es zu witterungsbedingten Ausfällen und Behinderungen. Zu Verspätungen wegen Schneefalls und Straßenglätte kam es im Bereich Hüttenberg und Braunfels sowie im Bereich Ehringshausen.

Es bleibt winterlich

Winterlich bleibt es auch in den kommenden Tagen. In der Nacht zum Freitag und am Freitag sorgt Tief "Pirmin" mit seiner Warmfront für weitere Schneefälle im hessischen Bergland. Durch mildere Meeresluft gehen diese laut hr-Wetterredaktion zum Teil in Regen über. Dabei kommt es neben der Schneeglätte gebietsweise auch zu gefährlichem Glatteis.

Glättegefahr besteht voraussichtlich auch am Wochenende. Weitere Niederschläge werden erwartet, die bei sinkender Schneefallgrenze bis in tiefere Lagen als Schnee fallen können.

Sendung: hr-iNFO, 31.01.2019, 13:00 Uhr