In einem Seniorenheim in Offenbach hat es in der Nacht zum Montag gebrannt. Ein Mensch kam dabei ums Leben, 24 weitere wurden verletzt.

Der Notruf bei der Feuerwehr in Offenbach ging in der Nacht zum Montag gegen 3.40 Uhr ein: In der Seniorenwohnanlage "Domicil" stand eine der Altenwohnungen im zweiten Stock in Flammen. Ein Mensch, vermutlich der Bewohner der brennenden Wohnung, konnte laut Polizei nur noch tot geborgen werden. Die Identität der oder des Toten muss noch geklärt werden.

24 Verletzte durch Rauchgas

14 Personen wurden durch Rauchgase leicht, zehn weitere schwer verletzt. Sie mussten in Kliniken eingeliefert werden. Der Bewohner des Zimmers neben demjenigen, wo das Feuer ausbrach, konnte von der Feuerwehr in letzter Minute gerettet werden und musste wiederbelebt werden. Die Bewohner der zweiten Etage mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen.

Nach Auskunft eines Sprechers der Feuerwehr wurden am Montagmorgen noch letzte Glutnester in der Lüftungsanalage gelöscht. Die Kriminalpolizei sucht nun nach der Ursache des Feuers. Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Sendung: hr-iNFO, 16.04.2018, 7.00 Uhr