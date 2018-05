In einem Wohnhaus an einer Hauptverkehrsstraße im Frankfurter Norden ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch wurde verletzt.

Der Brand brach am Freitagmittag in einem Wohnhaus an der Ecke Eschersheimer Landstraße /Miquel-/Adickesallee aus. Die Feuerwehr rückte mit rund 70 Einsatzkräften an. Über dem Gebäude gegenüber dem Polizeipräsidium waren hohe Rauchwolken aufgestiegen.

Gegen 14 Uhr meldete die Frankfurter Feuerwehr über Twitter, dass der Brand unter Kontrolle sei. Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde. Danach begannen die Nachlöscharbeiten.

Ein Mensch wurde verletzt

Ein Mensch wurde bei dem Brand verletzt, wie die Feuerwehr weiter berichtete. Wie schwer, ist noch nicht bekannt. Mehrere Wohnungen mussten entraucht werden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist ebenfalls unklar.