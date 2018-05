In Großkrotzenburg ist ein Mann durch eine Polizeikugel schwer verletzt worden. Der Einbrecher war bewaffnet auf das Gelände des Kohlekraftwerks Staudinger eingedrungen.

Ein bislang unbekannter etwa 35-Jähriger ist am späten Samstagabend von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden. Der Mann sei widerrechtlich, "äußerst aggressiv und bewaffnet" auf das Firmengelände des Kohlekraftwerks Staudinger in Großkrotzenburg (Main-Kinzig) bei Hanau eingedrungen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

"Das Kraftwerk ist umzäunt", sagte ein Polizeisprecher zu hessenschau.de. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkte den Mann gegen 22 Uhr auf dem Areal und alarmierte die Polizei. Bei der folgenden Auseinandersetzung mit den Beamten fielen die Schüsse.

Identität und Motiv unklar

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert, Lebensgefahr bestehe ersten Erkenntnissen nach nicht. Identität und Motiv des Täters sind bislang unklar. "Er ist nach der Operation noch nicht vernehmungsfähig", sagte der Sprecher.

Zu den Umständen der Schussabgabe, die Anzahl der Schüsse und dem oder den Schützen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft Hanau übernahm die Ermittlungen. Das Kraftwerk Staudinger ist seit der Stilllegung des AKW Biblis das größte Kraftwerk in Hessen.

Sendung: hr-iNFO, 27.05.2018, 6.00 Uhr