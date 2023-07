Dank einer Nachbarin hat die Polizei in Frankfurt einen Wohnungseinbrecher noch während des Einbruchs festnehmen können.

Die Zeugin hatte am Samstagabend gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall aus einem Nachbarhaus gemeldet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die alarmierte Streife traf im dortigen Flur einen 22-Jährigen mit Diebesgut. Er kam in Arrest.