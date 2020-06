Unbekannte haben in Taunusstein (Rheingau-Taunus) beim Einbruch in eine Tankstelle einen Tresor erbeutet.

Nach Angaben der Polizei drangen die Täter in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam durch die Eingangstür ein und entwendeten aus dem Kassenbereich den Tresor. Diesen verluden sie in einen Pkw und fuhren damit Richtung Busbahnhof davon. In dem Tresor befand sich nach ersten Erkenntnissen ein niedriger vierstelliger Betrag. Die Polizei ermittelt.