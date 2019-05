Ortenbergschule in Frankenberg

Ohne Beute sind Unbekannte nach einem Einbruch in die Ortenbergschule in Frankenberg geblieben.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter in der Nacht zum Mittwoch ein Fenster auf und gelangten so in die Schule. Anschließend öffneten sie gewaltsam mehrere Schränke, fanden aber kein Bargeld. Die Täter suchten daraufhin das Weite, von ihnen fehlt bislang jede Spur.