Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Bäckerei in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) eingebrochen.

Sie hebelten einen Tresor aus der Wand und rissen einen Wasserschlauch ab. Dadurch wurde die Filiale unter Wasser gesetzt. Der Sachschaden sei hoch, teilte die Polizei mit. Die Diebe entkamen unerkannt mit dem Tresor.