Einbrecher in Bad Homburg erbeuten Smartphones für 20.000 Euro

Kurzmeldung Einbrecher in Bad Homburg erbeuten Smartphones für 20.000 Euro

Smartphones im Wert von rund 20.000 Euro haben Unbekannte beim Einbruch in ein Geschäft in Bad Homburg in der Nacht zum Donnerstag erbeutet.

Laut Polizei warfen sie gegen 3.40 Uhr mit einem Gullydeckel die Scheibe des Ladens ein und plünderten den Verkaufsraum. Anschließend flüchteten die Täter auf zwei Motorrollern. Die Polizei sucht Zeugen.