Einbrecher in einer Kirche

Liederbach Einbrecher in einer Kirche

In die evangelische Kirche in den Ritterwiesen in LIederbach (Main-Taunus) ist eingebrochen worden.

Wie die Polizei am Samstag meldete, verschafften sich die Täter zwischen Mittwochmorgen und Freitagnachmittag Zutritt über ein Fenster und durchsuchten sämtliche Räume. Was entwendet wurde, sei noch nicht klar.