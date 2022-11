Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in das Verteilzentrum eines Logistikunternehmens in Großenlüder (Fulda) eingebrochen und haben den Inhalt mehrerer Pakete gestohlen.

Laut Polizei hebelten sie dazu ein Tor auf. Zum Abstransport nahmen sie außerdem einen auf dem Gelände abgestellten Kleinlaster mit. Über den Wert der Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Ermittler suchen Zeugen.