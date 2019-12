Beute der ungewöhnlichen Art wollten Diebe am Sonntag beim Einbruch in ein Einkaufszentrum in Viernheim (Bergstraße) machen.

Sie hatten Brillengestelle im Wert von mehreren tausend Euro im Visier. Wie die Polizei am Montag meldete, hatten sie die Gestelle schon eingepackt, wurden aber von einem Wachmann gestört und flohen am Ende ohne Beute.