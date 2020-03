Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in einen Supermarkt in Eschwege eingebrochen und haben Zigaretten im Wert von rund 20.000 Euro geklaut.

Laut Polizei hebelten die Täter die Tür zu dem Supermarkt auf. Bemerkt wurde der Einbruch am Montagfrüh. Die Fahndung nach den Tätern läuft.