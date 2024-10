Einbrecher kochen in Darmstädter Jugendclub

Unbekannte sind in ein Jugendzentrum in Darmstadt eingebrochen und haben in der Küche des Gebäudes gekocht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verschafften sie sich am Wochenende gewaltsam Zutritt. Dann bereiteten die Einbrecher Pizza zu und aßen sie. Nach ihrem Mahl seien die Täter unerkannt geflüchtet.