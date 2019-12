Bei Einbrüchen haben Unbekannte am Wochenende in Wiesbaden teils reiche Beute gemacht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verschwanden am Sonntag allein aus einer Wohnung Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Bei zwei weiteren Einbrüchen am Wochenende wurden Geld, Schmuck und Gold erbeutet.