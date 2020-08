Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Fotogeschäft in der Rheinstraße in Darmstadt eingebrochen.

Sie erbeuteten hochwertiges Equipment, darunter Kameras und Objektive, wie die Polizei mitteilte. Der Wert der Beute liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht nach Zeugen.