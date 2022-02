Ein Einbrecher hat in Vöhl (Waldeck-Frankenberg) mit einem gestohlenen Auto die Eingangstür eines Supermarkts durchbrochen.

Der Unbekannte flüchtete ohne Beute, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde der Wagen am Mittwochabend in Korbach gestohlen. Wenige Stunden später raste er in den Markt.