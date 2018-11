In ehemaligen Munitionsbunkern der Bundeswehr in Fritzlar sind Feuerwerkskörper in Brand geraten. Unbekannte hatten versucht einzubrechen. Anwohner wurden durch den lauten Knall aufgeschreckt.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Alter Bundeswehr-Bunker mit Pyrotechnik gerät in Brand [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Bei dem Versuch, in fünf ehemalige Munitionsbunker der Bundeswehr einzubrechen, ist am Dienstagabend in Fritzlar-Rothhelmshausen (Schwalm-Eder) ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben ging in den mittlerweile von einer Privatfirma genutzten Bunkern gegen 21.40 Uhr dort gelagerte Pyrotechnik in Flammen auf. Möglicherweise seien der oder die Täter dabei verletzt worden.

Zeugen sahen am Abend in unmittelbarer Nähe ein verdächtiges Auto, das mit hoher Geschwindigkeit und beschädigter Heckscheibe wegfuhr. Zur Schadenshöhe machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus den Bunkern gestohlen. Die Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise.