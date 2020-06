Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in einem Optikergeschäft in Schwalmstadt Brillengestelle im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro gestohlen.

Die Täter brachen nach Angaben der Polizei von Freitag in das Geschäft ein, entwendeten 700 Brillen und flüchteten. Die Polizei ermittelt.