Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag in Wehrheim (Hochtaunus) Werkzeug und einen VW Caddy von einem Firmengelände am Erlenbach gestohlen.

Sie luden in das Firmenfahrzeug hochwertige Landschafts- und Baugeräte und flohen. Laut Polizei ist die Beute rund 30.000 Euro wert.