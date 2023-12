Einbrecher trinken Kakao in Kantine - 17-Jähriger in Darmstadt festgenommen

Zwei Männer sind am Sonntagabend in die Kantine eines Bürogebäudes in Darmstadt eingebrochen.

Wie die Polizei am Montag meldete, tranken die beiden dort einen Kakao, bevor sie versuchten eine weitere Tür aufzubrechen. Polizisten konnten einen der beiden, einen 17-Jährigen, festnehmen. Nach dem anderen wird gefahndet. Sachschaden: rund 5.000 Euro.