Die Polizei hat in Bad Hersfeld drei Männer wegen Verdachts des schweren Raubes und der schweren räuberischen Erpressung festgenommen.

Die beiden 43-Jährigen und ein 45-Jähriger sollen am Sonntag in eine Wohnung eingestiegen sein und den Bewohner leicht verletzt haben, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Sie zwangen ihn zur Herausgabe seiner Bankkarte und PIN und hoben ab.