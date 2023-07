Einbrecher verletzt Polizisten in Frankfurt

Kurzmeldung Einbrecher verletzt Polizisten in Frankfurt

Ein 21-Jähriger ist am Dienstagabend in einen Lebensmittelmarkt im Frankfurter Stadtteil Höchst eingebrochen.

Als die Polizei eintraf, floh er und trat einen Beamten. Der Mann versprühte Pfefferspray und versteckte sich in einem Hotel in der Nähe. Er wurde festgenommen und in Gewahrsam gebracht. Der verletzte Polizist und seine Kollegen, die durch das Spray Augenreizungen erlitten, wurden medizinisch behandelt.