Mithilfe von Hunden und einem Hubschrauber hat die Polizei in Darmstadt zwei Einbrecher festgenommen.

Die Männer waren am späten Freitagabend auf das Gelände eines Recyclinghofes im Stadtteil Arheilgen eingedrungen und hatten versucht, in einem Büro einen Tresor aufzubrechen. Ein 31-Jähriger wurde bei dem Einsatz in der Nacht zum Samstag schnell gefasst, ein 41-Jähriger versteckte sich in einem Container, konnte aus dem Hubschrauber jedoch entdeckt werden.