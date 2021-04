Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Apotheke am Marktplatz in Burghaun (Fulda) eingestiegen.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag entwendeten sie Bargeld in zunächst unbekannter Höhe aus dem Verkaufsraum. Den Einbruchschaden an der Eingangstür schätzten die Beamten auf etwa 1.000 Euro.