Einbruch in Fahrradladen

Täter fliehen Einbruch in Fahrradladen

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag die Fensterscheibe eines Fahrradladens in der Mollerstraße in Darmstadt eingeschlagen.

Zeugen, die den Vorfall gegen 0.30 beobachteten, sahen die Täter anschließend auf zwei Fahrrädern davonfahren. Ob es sich dabei um Räder aus dem Laden handelte, blieb zunächst unklar.