Einbruch in Kiosk

Ermittlungen Einbruch in Kiosk

In der Nacht zum Montag wurde in einen Darmstädter Kiosk in der Ernst-Ludwig-Straße eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die noch unbekannten Täter über eine Seitenscheibe gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum und stahlen unter anderem Zigaretten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro.