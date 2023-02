Zwei noch unbekannte Männer sind am Donnerstagabend in einen Supermarkt am Stahringerplatz in Darmstadt eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, soll das Duo gewaltsam in einen Verkaufsraum eingedrungen sein und Lebensmittel entwendet haben. Anschließend seien die Täter auf einem Roller geflüchtet. Sie haben demzufolge einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht.