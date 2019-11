Einbruch in ein Autohaus

Einbrecher sind in ein Autohaus in der Fritz-Ebel-Allee in Lauterbach eingedrungen.

Die Täter hebelten in der Nacht zum Freitag eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zu den Geschäftsräumen, wie die Polizei meldete. Sie stahlen eine Geldkassette mit wenig Bargeld. Am Gebäude entstanden 2.000 Euro Schaden.