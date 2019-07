Einbruch in Hofheimer Rathaus

Mehrere Türen beschädigt Einbruch in Hofheimer Rathaus

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Samstag in Hofheim in das Rathaus eingebrochen.

Nach Polizeiangaben durchsuchte und durchwühlte er mehrere Büros im Erdgeschoss des Gebäudes. Um sich in diese Zutritt zu verschaffen, brach er mehrere Zwischentüren auf und beschädigte diese zum Teil erheblich. Die Schadenshöhe und ob der Mann etwas erbeutete, konnte die Polizei zunächst nicht angeben.